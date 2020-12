Erpel/Remagen

Kaum etwas ist für die Menschen am Rhein so weit entfernt wie die andere Rheinseite. Remagen und Erpel planen jetzt eine Rheinquerung für Fußgänger und Radfahrer an der Stelle der historischen Ludendorff-Brücke. Eine Idee, die nicht nur von der Bevölkerung, sondern auch von Tourismusfachleuten und Wirtschaftsexperten sehr positiv gesehen wird. Eine einmonatige Onlinebefragung, deren Ergebnisse jetzt vorliegen, ergab, dass die überwiegende Mehrheit der Befragten die Brückenidee sogar mit einem ganz klaren „sehr gut“ bewertet.