Online statt in Präsenz: Auch 2021 fallen vielerorts die Ostergottesdienste aus

Vor uns liegt das zweite Osterfest, das unter Pandemiebedingungen stattfindet. Doch während die Regelungen den Kirchen im vorigen Jahr kaum Spielraum gaben, an den Feiertagen Gottesdienste durchzuführen, sind die Vorgaben dieses Mal nicht ganz so strikt, teilweise herrscht aber auch Unklarheit darüber, was geht und was nicht. Fakt ist: Selbst bei sehr hohen Inzidenzwerten ist es den Kirchen grundsätzlich nicht verboten, auch in den Gotteshäusern Veranstaltungen in Präsenz durchzuführen. Die Rhein-Zeitung hat bei Kirchenvertretern aus dem Kreis nachgefragt, wie die Gemeinden am höchsten Feiertag des Jahres mit dieser Freiheit umgehen.