Olympische Luft weht durch Bad Hönningen: 205 Grundschüler messen sich bei Projektwoche

Von Simone Schwamborn

i Die Bad Hönninger Grundschüler „zogen“ die Olympischen Spiele vor und demonstrierten ihre Bestleistungen in verschiedenen Disziplinen. Dabei stand der olympische Gedanke von Freundschaft und Frieden an erster Stelle. Foto: Andrea Winkelmann

Nach der Fußball-Europameisterschaft und der Tour de France werden sich die Augen auf die Olympischen Sommerspiele richten, die vom 26. Juli bis 11. August in Paris stattfinden. Mehr als 11.000 Sportler werden in 32 Disziplinen um Medaillen kämpfen – unter ihnen auch rund 450 Athleten aus Deutschland. Den Hauch olympischen Geistes haben kürzlich die 205 Schüler der Marienschule in Bad Hönningen erfahren. Sie ließen die Olympischen Spiele schon vier Wochen vor der eigentlichen Sportveranstaltung an ihrer Bad Hönninger Grundschule auferleben. Und wie es sich für die Wettspiele gehört, wurden auch Medaillen vergeben.