Kreis Neuwied

Seit Montag besteht in Rheinland-Pfalz Maskenpflicht im Einzelhandel und im ÖPNV. Ab dem kommenden Montag (4. Mai) nehmen die 4. Klassen der Grundschulen sowie die Abschlussjahrgänge der weiterbildenden- und Förderschulen im Kreis Neuwied den Schulbetrieb wieder auf. „Wir fahren den Schulbetrieb unter den Rahmenbedingungen eines nach wie vor vorhandenen Infektionsrisikos behutsam hoch. Deshalb kann ich auch nur dringend an die Schüler appellieren, sich angemessen zu verhalten. Dies bedeutet konkret: sorgfältige Händehygiene, Abstand halten, geeigneten Mund-Nasen-Schutz tragen, in den Pausen und im Schulbus. Und wer typische Krankheitssymptome zeigt, bleibt bitte zu Hause“, erklärt Landrat Achim Hallerbach.