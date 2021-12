Das neue Nahverkehrsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz liegt auf dem Tisch. Was immer noch fehlt, ist die Kostenstruktur, also die Antwort auf die alles entscheidende Frage: Wer zahlt wie viel für den künftigen Personennahverkehr? Der Kreis Neuwied macht sich auch ohne verbindliche Antwort auf den Weg in Richtung Zukunft.