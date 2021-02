Strom vom Dach. Das soll es in der Ockenfelser Kita in Zukunft geben. Der Gemeinderat hat sich in der jüngsten Sitzung dafür entschieden, die Möglichkeit einer Fotovoltaikanlage auf der Kindertagesstätte Pusteblume im Ort zu prüfen – und stellt sich damit gegen die Empfehlung des Bauausschusses, keine Fotovoltaik-anlage zu bauen.