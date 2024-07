Plus Oberbieber

Oberbieber sucht Schwanenpaar für Schwanenteich: Bisheriger Vertreter seiner Art wurde eingeschläfert

Von Jörg Niebergall

i Derzeit leben keine Schwäne am Schwanenteich in Oberbieber. Das soll sich nach Möglichkeit wieder ändern. Foto: Jörg Niebergall

Schwanenteich ohne Schwan, da fehlt doch was. Der einzelne Schwan, der zuletzt am Schwanenteich Oberbieber lebte, wurde vor ein paar Tagen nach ausgiebiger, tierärztlicher Untersuchung eingeschläfert. Der Schwan hatte schwere Verletzungen, unter anderem einen offenen Bruch am Fuß.