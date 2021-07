Im Ortsbeirat Oberbieber ist die Stimmung weiterhin angespannt. Da die Sitzungen zuletzt ausgefallen waren, ist das Gremium in der Sporthalle der Friedrich-Ebert-Schule vor Kurzem erstmals nach Monaten wieder zusammengetroffen. Die Differenzen rund um den umstrittenen Antrag in ein Leader-Programm (wir berichteten) hallten aber auch in der jüngsten Sitzung nach – mit versöhnlichen und kritischen Worten. Dabei kam auch die Vorgeschichte noch einmal aufs Tableau.