Der Nussknackermarkt in und vor dem historischen Engerser Schloss ist wieder da. Nachdem die beliebte Veranstaltung 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden war und 2022 in abgespeckter Form über die Bühne ging – Schloss und Schlosshof standen nicht zur Verfügung –, kehrte man am Wochenende zu den Wurzeln zurück.