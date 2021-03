Nur acht neue Fälle im Kreis – Inzidenz sinkt – Stadt Neuwied und VG Asbach aktuell stark betroffen

Verstorben ist demnach eine 1927 geborene Neuwiederin. Die Gesamtzahl der Positivfälle im Kreis ist auf 4702 gestiegen. Nachdem am Dienstag im Impfzentrum Oberhonnefeld wieder 190 Zweitimpfungen verabreicht wurden, kletterte die Zahl der Impfungen im Kreis auf 8145 (1000 davon Zweitimpfungen).

Insgesamt befinden sich aktuell 247 Infizierte im Kreis in Quarantäne – 117 davon in der Stadt Neuwied, womit die Stadt im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl weiterhin überproportional repräsentiert ist. Stark betroffen ist aktuell auch die Verbandsgemeinde Asbach, wo sich 58 Infizierte in Quarantäne aufhalten – sicherlich eine Folge des Corona-Ausbruchs in der DRK-Kamillus-Klinik vor einigen Tagen.

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat für den Kreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 102,3 errechnet (Vortag: 110,5). Für den Kreis Ahrweiler gibt das LUA die Inzidenz mit 82,3 an, für den Kreis Altenkirchen mit 51,2, für den Kreis MYK mit 66,7, für die Stadt Koblenz mit 110,5 und für den Westerwaldkreis mit 66,9. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW meldet 58,1.