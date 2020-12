Kreis Neuwied

Die Abwärtstendenz bei den täglich zu verbuchenden Corona-Fällen im Kreis Neuwied hält an: Laut Kreisverwaltung wurden am Dienstag „nur“ noch 8 neue Positivfälle registriert. Die Summe aller Positivfälle steigt damit auf 1757 an. Aktuell sind 300 infizierte Personen in Quarantäne, heißt es weiter.