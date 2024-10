Plus Unkel „Nürburgring für Radfahrer“: Warum das Konzept für Radwege in Unkel aufregt Von Daniel Rühle i Auch in der Stadt Unkel ist ein Radwegekonzept im Stadtrat immer mal wieder ein heißes Thema. In der jüngsten Sitzung hat die FWG-Fraktion den Antrag auf eine Erstellung eines Konzeptes gestellt. Dieser Vorschlag kam bei den Sozialdemokraten allerdings nicht gut an. Symbol Foto: Sven Hoppe/dpa In Unkel beschäftigt sich der Stadtrat mit einem Radwegekonzept. Die FWG will ein solches erstellen, doch die SPD hat arge Bedenken. Lesezeit: 2 Minuten

In letzter Zeit schießen an vielen Orten Radwegekonzepte oder zumindest die Forderung nach diesen aus dem Boden – so auch in der am Rhein gelegenen Stadt Unkel. In der Stadtratsitzung im September stellte die FWG-Fraktion den Antrag, ein solches Konzept zu erstellen. Kostensparend, versteht sich mit Blick auf die klammen ...