Notfallstandort wird weiter ausgebaut: Krankenhaus Dierdorf modernisiert Intensivstation

Das evangelische Krankenhaus Dierdorf/Selters (KHDS) hat mit seinem Notfallstandort Dierdorf bereits seit Jahrzehnten eine hohe Priorität für die Notfallversorgung der Patienten in der Region. So war die Rettungswache in Dierdorf die erste im Landkreis Neuwied, die an ein Krankenhaus angeschlossen war. Der Notarzt wird vom Krankenhaus in Dierdorf täglich für 24 Stunden zur Besetzung des Rettungswagens zur Verfügung gestellt. Die Klinik hat sich an den Bedürfnissen der Bürger in der Region orientiert und demnach die stationäre Notfallversorgung zu einem elementaren Bestandteil der medizinischen Infrastruktur entwickelt.