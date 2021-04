Mirko Thiel, Direktor des Neuwieder Zoos, spricht sich in einem offenen Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dafür aus, die Außenbereiche der Tierparks auch bei erhöhten Corona-Fallzahlen weiterhin zu öffnen. Damit positioniert er sich klar gegen einen bundesweiten Gesetzesentwurf zur sogenannten Notbremse. Der sieht vor, neben Kinos und Theatern auch Zoos zu schließen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 100 überschreitet.