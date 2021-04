Neubau oder Erweiterung plus Sanierung: Wie geht es weiter mit dem Waldbreitbacher Kindergarten? Dass es in der Einrichtung zu eng geworden ist, weiß die Gemeinde schon lange, aber eine Lösung ist teuer und dauert. Aktuell arbeitet der Gemeinderat an einer Übergangslösung – für die aber noch die erforderlichen Genehmigungen fehlen.