Vier Bände, an die 1000 Seiten dick ist der Weltkulturerbe-Antrag für den niedergermanischen Limes. Rheinbrohl würde damit zur Schnittstelle: Hier stießen der obergermanisch-raetische Limes und der niedergermanische Limes quasi aneinander. Remagen hofft bei einer Anerkennung des Antrags auf einen touristischen Effekt. Das wurde bei der Vorstellung des Antragswerks in Mainz deutlich. In Bad Breisig hingegen ist die Enttäuschung groß, nicht berücksichtig worden zu sein.