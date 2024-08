Plus Bad Hönningen Nicht nur Hüter der Tradition, sondern auch Familie: Seit 100 Jahren wird in Bad Hönningen musiziert Von Simone Schwamborn i Beim diesjährigen Stiftungsfest des JGV 1764 Bad Hönningen begleitete der Musikverein den Fackelzug zum Großen Zapfenstreich. Foto: Dietmar Walter Die Musiker des Musikvereins Bad Hönningen sind mehr als nur ein Musikverein – deshalb freuen sie sich gemeinsam mit Freunden, Bekannten und Besucher ihr rundes Jubiläum zu feiern. Lesezeit: 3 Minuten

Viele Bad Hönninger haben beim Musikverein (MV) Bad Hönningen ein Instrument gelernt und Veranstaltungen im Ort mit ihrer Musik bereichert. Der Verein blickt in diesem Jahr auf seine 100-jährige Geschichte zurück und will dies mit einem vereinsinternen Jubiläumsfest am Samstag, 24. August, feiern. Neben den aktiven und inaktiven Musikern sind ...