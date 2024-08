Plus Oberdreis Nicht nur der Bulli des Ostens: Alte Autoschätzchen am Sonntag in Oberdreis entdecken Von Lars Tenorth i Seinen Barkas hat Jürgen Heller, Zweiter Vorsitzender der Young- und Oldtimerfreunde Oberdreis, mit der Zeit runderneuert. Foto: Lars Tenorth Bei gutem Wetter werden am Sonntag in Oberdreis rund 1000 Fahrzeuge erwartet. Der Vereinsvorsitzende hat einen Oldtimer vor nicht allzu langer Zeit vor größeren Schäden bewahrt. Lesezeit: 3 Minuten

Ein Mercedes-Oldtimer oder auch ein Barkas-Modell, der „Bulli des Ostens“: Am Sonntag werden in Oberdreis wieder zahlreiche Auto-Enthusiasten eine Zeitreise in die Vergangenheit machen können. Denn ab 10 Uhr laden die Young- und Oldtimerfreunde Oberdreis zum Treffen ein. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, erklärt Peter Reusch, der Erste Vorsitzende des ...