Plus Neuwied Neuwieds größte Dach-Fotovoltaikanlage geht ans Netz: Strom für mehr als 1000 Einfamilienhäuser Von Hilko Röttgers i 9310 Solarmodule auf 30.000 Quadratmetern: Auf den Werkshallen von Arcelor Mittal ist die größte Dach-Photovoltaikanlage in Neuwied entstanden. Foto: Enverio GmbH/Peter Ronig Hoch über Neuwied kommt die Energiewende voran: Auf den Werkshallen von Arcelor Mittal ist in den vergangenen Monaten die größte Dach-Photovoltaikanlage der Stadt aufgebaut worden. Noch im August soll sie den Betrieb aufnehmen. Lesezeit: 2 Minuten

Die Zahlen zur Anlage sind durchaus beeindruckend: 9310 Photovoltaik (PV)-Module wurden in der Zeit von Ende März bis Ende Juli auf den Werkshallen des Stahl-Konzerns Arcelor Mittal an der Rheinstraße in Neuwied installiert. Sie füllen die Dachfläche von rund 30.000 Quadratmetern fast vollständig aus. Damit der Strom dort ankommt, wo ...