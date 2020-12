Neuwied

Absprachegemäß nur gut die halbe Mannschaft an Bord, keine Aussprachen, stattdessen Ratsmitglieder mit selbst genähten Atemschutzmasken, die vorbesprochene Punkte zügig durchwinken, und ein OB, der für den Handschlag zur Vereidigung eines neuen Mitglieds einen Handschuh überstreift: So sah Dienstagabend Stadtrat in Corona-Zeiten aus.