Neuwied

Michael Mang (SPD) geht in die Offensive: Nachdem der Neuwieder Bürgermeister die am massivsten von der CDU vorgetragene Rücktrittsforderung vehement von sich gewiesen hat, äußert er sich nun in der RZ erstmals umfangreicher zu den Vorwürfen, die ihm im Zuge der sogenannten GSG-Affäre und darüber hinaus gemacht werden.