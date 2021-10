Die Neuwieder Zooschule ist ab sofort in einem neuen, hochmodern ausgestatteten Gebäude beheimatet. Am Samstag wurde mit viel lokaler Prominenz die Eröffnung des Schulhauses gefeiert, das in Rekordzeit gebaut wurde. Ab sofort erweitert die „Else Schütz Zooschule“ die Angebotsmöglichkeiten des Neuwieder Zoos.