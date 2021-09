Neuwieder Werte konstant – Inzidenz steigt minimal

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen im Kreis Neuwied bleibt relativ niedrig, am Donnerstag meldete die Kreisverwaltung 15.

Auch die Leitindikatoren bleiben stabil – die Inzidenz steigt minimal an auf 48,6, die Hospitalisierung bleibt bei 1, die Intensivbettenauslastung fällt geringfügig auf 4,22 Prozent. Es bleibt bei Warnstufe 1.

Für die weiteren Landkreise im Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald, in dem die übrigen Leitindikatoren identisch sind, meldet das Landesuntersuchungsamt folgende Inzidenzwerte: für Ahrweiler 26,8, für Altenkirchen 38, für Cochem-Zell 13, für die Stadt Koblenz 45, für den Kreis MYK 31,2, für Rhein-Hunsrück 61,9, für Rhein-Lahn 45,7 und für den Westerwaldkreis 47,3. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW gibt seine Sieben-Tage-Inzidenz mit 45,6 an (laut RKI).