Neuwied/Berlin

Nein, es ist nicht so, dass Max Glatzel noch nie vor mehreren Leuten gesungen hätte – im Gegenteil: Seit einigen Jahren tritt der Neuwieder regelmäßig beim Deichstadtfest auf, auch bei hiesigen Unplugged-Konzerten hat er als Frontmann seiner ehemaligen Band Glasgow seinen Stimmbändern und Gitarrensaiten schon öfters Töne entlockt. Im Auftreten – das kann man wohl so sagen – ist der 21-Jährige also geübt.