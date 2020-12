Neuwied

Lea und Marcus Emmel sind auf dem Weg zum Familienglück durch die Hölle gegangen. Dass ihre drei Töchter Henriette, Charlotte und Johanna lebend auf die Welt gekommen sind, grenzt an ein kleines Wunder. Als sich in der 20. Schwangerschaftswoche eine Frühgeburt anbahnte, suchte das Rheinbrohler Ehepaar auf Anraten des Frauenarztes zunächst Hilfe in der Bonner Uniklinik – und wurde schwer enttäuscht. Hoffnung bekamen sie dann jedoch durch einen Artikel in unserer Zeitung.