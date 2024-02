Plus Neuwied Neuwieder Stadtrat beschließt Bürgerbus-Konzept: Mehr Mobilität für beeinträchtigte Menschen Um die Mobilität von Menschen mit Beeinträchtigung zu verbessern, soll in Neuwied das Angebot eines Bürgerbusses eingerichtet werden. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Von Hilko Röttgers

Am Konzept des Bürgerbusses, wie er in Neuwied realisiert werden soll, haben der Seniorenbeirat und die Stadtverwaltung in den vergangenen Monaten intensiv gearbeitet. Das Konzept sieht vor, dass der Bürgerbus auf ehrenamtlicher Basis betrieben werden soll. „Die ersten Bereitwilligen sind schon gefunden“, sagte Oberbürgermeister Jan Einig. Das erforderliche Fahrzeug wird von ...