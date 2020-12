Neuwied

Es wirkt äußerst improvisiert, wenn sich Rufus Effenberger (17) und David Ackermann (18) in die Fahrerkabine des alten, rot-schwarzen VW-Bus von Davids Vater quetschen. Der eine hat ein Mikrofon unter dem Arm, der andere einen Laptop. Schnell wird alles verkabelt und dann wird auch schon drauf los geplaudert. So oder so ähnlich verläuft fast jeder Sonntag der beiden, die die 12. Klasse des Werner-Heisenberg-Gymnasiums (WHG) besuchen und in ihrer Freizeit einen Podcast machen. „Hyperlink“ heißt das Projekt, mit dem Rufus und David vor drei Monaten, zu Beginn der Corona-Krise, gestartet sind.