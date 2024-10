Plus Neuwied Neuwieder schicken seit Kriegsbeginn Hilfstransporter gen Osten: 14 Rentner helfen der Ukraine – zum 22. Mal Von Stephanie Mersmann i Spenden sammeln, Pakete packen, Paletten beladen und ab in den 40-Tonner: Christel und Hans-Peter Weißenfels aus Neuwied organisieren zusammen mit anderen Rentnern immer wieder Hilfstransporte in die Ukraine. Foto: Sandy Krenzer Sie sammeln Spenden, packen Kisten, stellen Anträge, beladen Transporter – und schicken sie in die kriegsgeschüttelte Ukraine. Christel und Hans-Peter Weißenfels schicken immer wieder 40-Tonner mit Hilfsgütern gen Osten. Wir haben mit ihnen über Motivation und die Hilfsbereitschaft der Menschen gesprochen, die spürbar nachlässt. Lesezeit: 3 Minuten

Als Christel und Hans-Peter Weißenfels im März 2022 den ersten Hilfstransporter gen Osten schickten, war die Hilfsbereitschaft der Menschen in Neuwied riesig. Seit ein paar Wochen tobte damals der Krieg in der Ukraine, und viele wollten ihre Solidarität und ihr Mitgefühl zeigen. Das ist heute anders. Die Menge an Sach- ...