Neuwieder Kulturszene: Open-Air-Neustart als Mutmacher

Die Durststrecke dauerte über viele Monate. Entsprechend deutlich war allen Beteiligten am Wochenende die Freude darüber anzumerken, endlich wieder all das erleben zu können, was zu Livekonzerten dazugehört. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultursommer Rheinland-Pfalz“ veranstaltete die Villa Musica von Freitag bis Sonntag gleich fünf Konzerte unter der Überschrift „Nordic Jazz“ im Engerser Schlosshof. Und auch die im benachbarten Meisterhaus untergebrachte Landesmusikakademie trug mit drei Konzerten zum Kulturprogramm bei.