Was die Bürger im Kreis Neuwied jetzt im Hinblick auf die Abfallentsorgung ereilt, liegt in Sachen Trinkwasserversorgung schon etwa ein Jahr hinter ihnen: eine Gebührenerhöhung. Letztere brachte das Kreiswasserwerk im laufenden Jahr wieder in ein ruhiges Fahrwasser.