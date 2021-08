Neuwieder Kreistag beschließt: Doch eine Gasheizung für die Heinrich-Heine-Realschule plus

Das Schulzentrum Rheinbrohl wird künftig von einer neuen Holzhackschnitzelheizung mit Wärme versorgt. Dafür hat der Kreis bereits den Weg geebnet. Doch Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz passen nicht immer zusammen. Das wird gerade am Beispiel der Heinrich-Heine-Realschule plus in Neuwied deutlich. Nach nochmaliger Prüfung durch die Kreisverwaltung und dem einstimmigen Beschluss des Kreistages (zwei Enthaltungen kamen von den Linken) steht fest: Die Schule erhält trotz kritischer Rückfragen durch die Kreispolitik zuvor im Kreisausschuss eine herkömmliche Gasheizung.