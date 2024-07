Plus Kreis Neuwied

Neuwieder Kreisspitze um mehr als 75 Jahre verjüngt: Pierre Fischer und Birgit Haas sind Beigeordnete

i Die beiden „Neuen“ im Neuwieder Kreisvorstand, Philipp Rasbach (links) und Pierre Fischer (2. von links), senken den Altersdurchschnitt deutlich. Birgit Haas und Achim Hallerbach freut das offensichtlich. Foto: Jörg Niebergall

Beigeordnete sind gewählt, Satzungen beschlossen: Der neue Neuwieder Kreistag ist legitimiert und kann sich an die Arbeit machen. Neben 17 neuen Kreistagsmitgliedern in den nunmehr neun Gruppierungen, die acht Fraktionen bilden, gibt es eine weitere beachtenswerte Neuigkeit: Der Kreisvorstand, also Landrat Achim Hallerbach und seine drei Beigeordneten, kommt insgesamt um mehr als 75 Jahre jünger daher als der Vorstand, der vor fünf Jahren ins Rennen gegangen ist.