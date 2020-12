Neuwied

In Neuwied, Engers und Heimbach-Weis wirken sich die Einschränkungen aufgrund von Corona auf die Weihnachtsmärkte aus. So wird der Knuspermarkt rund um den Luisenplatz nach aktuellem Stand in einem ganz anderen Rahmen stattfinden. Der Weihnachtsmarkt in der Abtei Rommersdorf und der Nussknackermarkt in Engers fallen dagegen aus.