Neuwied

Gut Ding will Weile haben – und je größer das Ding, desto länger die Weile. So könnte man den Stand des 100-Millionen-Euro-Projekts Marina Neuwied umschreiben, das 2016 bei seiner Vorstellung für offene Münder gesorgt hatte. Mehrere hundert Wohnungen, ein Hotel, ein schwimmendes Restaurant – die ReWied GmbH aus dem schwäbischen Ilsfeld will den Neuwieder Jachthafen in ein futuristisch anmutendes Schmuckstück verwandeln, das fast einen kleinen neuen Stadtteil darstellen würde. Seit dem Abriss der Kaserne ist es allerdings ruhig um das ehrgeizige Projekt geworden.