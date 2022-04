Neuwieder Inzidenz wieder leicht gestiegen

Laut den aktuellsten verfügbaren Zahlen des Landesuntersuchungsamtes (LUA) lag sie am Donnerstag bei 875,9 (Vortag: 841,5). 404 Neuinfektionen wurden demnach aus dem Kreis Neuwied gemeldet. Auch die landesweit erhobene Hospitalisierungsinzidenz war angestiegen: von 6,62 auf 7,37.

An Karfreitag pausierte die Zahlenübermittlung durch das LUA, das ankündigte, über Ostern lediglich an Karsamstag aktuelle Zahlen zu melden. „Am Dienstag nach Ostern steht dieser tägliche Service wieder wie gewohnt zur Verfügung“, hieß es.

Für weitere Landkreise im Umland meldete das LUA am Donnerstag folgende Inzidenzwerte: für Ahrweiler 942,7, für Altenkirchen 1237,9, für Cochem-Zell 1036,1, für die Stadt Koblenz 912,8, für den Kreis MYK 923,2, für Rhein-Hunsrück 1390,7, für Rhein-Lahn 1022,2 und für den Westerwaldkreis 1410. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW gab seine Inzidenz mit 603 an (laut RKI).