Neuwieder Inzidenz steigt leicht: RKI gibt den Wert 6,0 an

Der Inzidenzwert für den Kreis Neuwied ist am Wochenende leicht gestiegen. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) lag der Wert in der Nacht auf Sonntag bei 6,0. In den vergangenen sieben Tagen habe es demnach elf neue Corona-Fälle gegeben. Am Freitag gab das RKI die Inzidenz noch mit 5,5 an.

In der tagesaktuellen Berechnung des Landesuntersuchungsamtes (LUA) beträgt der Inzidenzwert für den Kreis Neuwied am Sonntag 7,1. Die genaue Statistik darüber, in welchen Kommunen sich Bürger am Wochenende neu infiziert haben, liefert die Kreisverwaltung üblicherweise am Montag. Am Samstag gab das LUA für den Kreis Neuwied noch den Wert 6,0 an. Der Blick ins Umland: Für den Kreis Ahrweiler meldet das LUA 7,7 (Samstag: 7,7), für den Kreis Altenkirchen 1,6 (1,6), für den Kreis MYK 5,1 (6,5), für die Stadt Koblenz 9,6 (10,5) und für den Westerwaldkreis 5,4 (7,4).

Davon abgesehen haben Gastronomen wegen der Pandemie Not: Sie suchen dringend Personal. Mehr lesen Sie im Lokalteil.