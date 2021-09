Neuwieder Inzidenz steigt leicht: 40 neue Corona-Fälle übers Wochenende

Zudem hat das Land eine neue Absonderungsverordnung erlassen, die das Neuwieder Gesundheitsamtes schon anwendet. Danach kann die Quarantäne für „enge Kontaktpersonen“ nach einer Woche beendet werden, sofern die Personen symptomfrei sind und einen negativen Test vorlegen. Es muss sich um einen frühestens am 5. Tag abgestrichenen PCR- oder einen am 7. Tag abgestrichenen PoC-Test handeln. Wer geimpft oder genesen ist, muss als Kontaktperson nicht in Quarantäne.