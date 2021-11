Neuwieder Inzidenz steigt auf 185,7

Die Corona-Lage an Rhein und Wied verschärft sich: Nachdem über das Wochenende 104 Neuinfektionen registriert wurden, ist die Inzidenz am Montag auf 185,7 gestiegen.

Er nähert sich somit inzwischen dem Stellenwert für die Warnstufe drei an (200). Noch allerdings bleibt der Kreis in der niedrigsten Warnstufe, da die beiden weiteren Leitindikatoren weiterhin in Stufe eins verharren (Hospitalisierung 2,9, Intensivkapazität 5,86 Prozent).

Für die weiteren Landkreise im Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald, in dem die übrigen Leitindikatoren identisch sind, meldet das Landesuntersuchungsamt folgende Inzidenzwerte: für Ahrweiler 148,7, für Altenkirchen 168,9, für Cochem-Zell 228,8, für die Stadt Koblenz 105,8, für den Kreis MYK 134,1, für Rhein-Hunsrück 201,2, für Rhein-Lahn 106,9 und für den Westerwaldkreis 127,2. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW gibt seine Sieben-Tage-Inzidenz mit 145,4 an (laut RKI).