Kreis Neuwied

Neuwieder Inzidenz steigt auf 1219,3: Hospitalisierung sinkt etwas

Im Kreis Neuwied hat es auch am Samstag und am Sonntag weitere Neuinfektionen gegeben. Laut dem Landesuntersuchungsamt (LUA) fiel die Inzidenz für den Kreis am Samstag gegenüber Freitag von 1198,6 auf 1158,2. Das Fallaufkommen am Sonntag führte dann zu einem erneuten Anstieg der Inzidenz auf 1219,3.