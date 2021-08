Kreis Neuwied

Neuwieder Inzidenz steigt am Wochenende: Wert von 100 rückt näher

Nach den Angaben des Landesuntersuchungsamtes (LUA) ist der Inzidenzwert für den Kreis Neuwied über das Wochenende weiter gestiegen. Während die Zahlen des LUA für Samstag noch eine geringere Inzidenz als am Freitag ausgewiesen haben, stieg der Wert am Sonntag auf 88,6 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. 22 Neuinfektionen wurden laut LUA am Sonntag im Kreis registriert, 20 waren es am Samstag.