Neuwieder Inzidenz springt auf 846,9 – Zwei weitere Todesfälle

Darüber hinaus hat das Gesundheitsamt zum Freitag 234 Neuinfektionen registriert. Die vom LUA errechnete Inzidenz steigt erneut sprunghaft auf 846,9 an, was neben den vielen neuen Fällen auch an einer Verschiebung bei der Erfassung liege, wie das Kreishaus erneut weiter mitteilt. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz bleibt auf dem bisherigen Niveau und liegt bei 4,5.

Für weitere Landkreise im Umland meldet das Landesuntersuchungsamt folgende Inzidenzwerte: für Ahrweiler 781, für Altenkirchen 770,8, für Cochem-Zell 652,8, für die Stadt Koblenz 516,8, für den Kreis MYK 318, für Rhein-Hunsrück 830,7, für Rhein-Lahn 907,2 und für den Westerwaldkreis 862,3. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW gibt seine Inzidenz mit 886,4 an (laut RKI).