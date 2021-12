Neuwieder Inzidenz sinkt weiter: 244,1 – 97 Neuinfektionen

„Es handelt sich dabei um einen größeren Ausbruch in einer Einrichtung“, informiert die Kreisverwaltung und ergänzt: „Ansonsten verteilt sich das Geschehen weiterhin quer über das Kreisgebiet.“ Die vom Landesuntersuchungsamt (LUA errechnete Inzidenz sinkt weiter und steht nun bei 244,1 (Vortag: 269,2; bei unter 20-Jährigen bei 376,3); die maßgebliche Hospitalisierungsinzidenz bei 3,99. Weiterhin hoch ist die Zahl der sich in Quarantäne befindlichen Infizierten im Kreisgebiet: 933, davon 364 in der Stadt Neuwied. Am Mittwoch waren es 912, am Dienstag 902.

Für weitere Landkreise im Umland meldet das LUA folgende Inzidenzwerte: für Ahrweiler 227,6, für Altenkirchen 269,6, für Cochem-Zell 266,3, für die Stadt Koblenz 246,9, für den Kreis MYK 220,7, für Rhein-Hunsrück 272,7, für Rhein-Lahn 242,3 und für den Westerwaldkreis 256,4. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW gibt seine Sieben-Tage-Inzidenz mit 262,2 an (laut RKI).