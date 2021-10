Neuwieder Inzidenz sinkt leicht – 45 Neuinfektionen

Dagegen steigen die anderen beiden Indikatoren: Die Hospitalisierung liegt jetzt bei 3,2, die Intensivbelegung bei 4,58 Prozent. Das sind Höchststände seit Einführung als Leitindikatoren Anfang September, teilt die Kreisverwaltung mit. Der Kreis bleibt allerdings weiter in Warnstufe eins.

Für die weiteren Landkreise im Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald, in dem die übrigen Leitindikatoren identisch sind, meldet das Landesuntersuchungsamt (LUA) folgende Inzidenzwerte: für Ahrweiler 106,5, für Altenkirchen 110,8, für Cochem-Zell 134,7, für die Stadt Koblenz 74,1, für den Kreis MYK 84,7, für Rhein-Hunsrück 120,9, für Rhein-Lahn 87,3 und für den Westerwaldkreis 94,2. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW gibt seine Sieben-Tage-Inzidenz mit 91,9 an (laut RKI).

Weiterhin ist im Kreis Neuwied die Betroffenheit bei den Jüngeren besonders hoch. So liegt die Inzidenz laut LUA bei den unter 20-Jährigen bei 185,3, bei den 20- bis 59-Jährigen bei 98,3 und bei den über 60-Jährigen bei 25,2.