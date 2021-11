Neuwieder Inzidenz sinkt auf 174,2 – 56 Neuinfektionen

19 neue Fälle entfallen auf die Stadt Neuwied, sieben davon auf Irlich. In Windhagen gab es drei neue Fälle. Mit der Intensivkapazität (6,48) hat nun ein zweiter Leitindikator die Schwelle zur Warnstufe zwei überschritten. Geschieht dies an drei Werktagen hintereinander, erfolgen laut aktueller Verordnung Einschränkungen, die vor allem Ungeimpfte betreffen – die Kreisverwaltung erwartet allerdings eine neue Verordnung, die am Montag in Kraft treten soll und in der die Warnstufen und die Auswirkungen neu definiert werden. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 2,6.

Für die weiteren Landkreise im Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald, in dem die übrigen Leitindikatoren identisch sind, meldet das Landesuntersuchungsamt folgende Inzidenzwerte: für Ahrweiler 161,7, für Altenkirchen 193,7, für Cochem-Zell 227,2, für die Stadt Koblenz 149, für den Kreis MYK 155, für Rhein-Hunsrück 201,2, für Rhein-Lahn 137,9 und für den Westerwaldkreis 135,6. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW gibt seine Sieben-Tage-Inzidenz mit 168,4 an (laut RKI).