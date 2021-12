Seit Freitag hat die Neuwieder Kreisverwaltung 93 Neuinfektionen registriert. Die neuen Corona-Fälle sind über das Stadt- und Kreisgebiet verstreut, teilt die Verwaltung weiter mit. Die Inzidenz sinkt weiter und liegt laut Mitteilung am Montag bei 153,4. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz gibt das Landesuntersuchungsamt mit 3,84 pro 100.000 Einwohner an.

Davon abgesehen führten am Wochenende Beamte der Polizei Linz Kontrollen zu den Regelungen der Corona-Verordnung durch. Dabei fielen mehrere Gastwirte im Dienstgebiet auf, die keine oder nur unzureichend dokumentierte Kontaktdaten der Gäste vorweisen konnten. In einzelnen Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet und an die Bußgeldstelle der Kreisverwaltung abgegeben.