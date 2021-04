Zu Beginn des Osterwochenendes ist die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Neuwied – wie zuletzt meistens an Feiertagen – gesunken, an Gründonnerstag bereits unter die 200er-Marke auf 198, an Karfreitag dann sogar auf 179,4, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) mitteilte.