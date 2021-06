Neuwieder Inzidenz schwankt: Wert insgesamt niedriger als vor dem Wochenende

Am ersten Maiwochenende unterlag die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Neuwied Schwankungen. Am Freitag meldete das Robert Koch-Institut einen Wert von 157,5, am Maifeiertag sank die Inzidenz laut RKI auf 126,4. Danach stieg der Wert wieder. Derzeit beziffert das RKI die Inzidenz mit 143,9. Die vom RKI mitgeteilten Zahlen sind bindend für etwaige Maßnahmen im Rahmen der Bundesnotbremse, werden allerdings erst nachts eingepflegt und erscheinen somit leicht zeitversetzt. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) veröffentlicht hingegen tagesaktuelle Werte. Das LUA gibt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Neuwied gegenwärtig mit 146,6 an.