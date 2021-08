Neuwieder Inzidenz nun über 60 – Kreis meldet 30 Neuinfektionen

In der Berechnung des Robert Koch-Instituts (RKI) ist die Inzidenz für den Kreis auf 60,2 gestiegen – auf diesem Wert liegt sie auch in der tagesaktuellen Berechnung des Landesuntersuchungsamtes (LUA). Am höchsten ist die Inzidenz für den Kreis Neuwied inzwischen in der Altersgruppe der 20- bis 59-Jährigen: Laut LUA liegt sie dort bei 84,7. Bei den unter 20-Jährigen liegt sie bei 71,4, bei den über 60-Jährigen bei 11.

Der Blick ins Umland: Für den Kreis Ahrweiler meldet das LUA 63, für den Kreis Altenkirchen 72,2, für den Kreis MYK 52,7, für die Stadt Koblenz 105,2 und für den Westerwaldkreis 64,4. Für den Rhein-Sieg-Kreis in NRW meldet das RKI 66,7.