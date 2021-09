Kreis Neuwied

Neuwieder Inzidenz liegt wieder unter 100: 23 neue Corona-Fälle gezählt

Leichte Entspannung an der „Corona-Front“: Die Kreisverwaltung Neuwied hat am Freitag 23 neue Corona-Fälle registriert. Zwölf der neu infizierten Personen leben in Neuwied, die anderen im Kreisgebiet. Da es vor einer Woche noch 10 neue Fälle mehr waren, bewegt sich die Inzidenz in die richtige Richtung.