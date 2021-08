Neuwieder Inzidenz liegt über 50 – 20 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die Inzidenz nun mit 52,5 an, in der tagesaktuellen Berechnung des Landesuntersuchungsamtes (LUA) liegt sie mit glatt 52 knapp darunter. Hoch ist inzwischen auch wieder die Zahl der sich in Quarantäne befindlichen Infizierten, am Donnerstag laut Kreishaus 152 (52 davon aus der Stadt Neuwied). Vor einer Woche lag die Zahl bei 102, vor einem Monat bei 29.

Der Blick ins Umland: Für den Kreis Ahrweiler meldet das LUA 33,8, für den Kreis Altenkirchen 63,7, für den Kreis MYK 50,8, für die Stadt Koblenz 74,5 und für den Westerwaldkreis 49. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW gibt seine Inzidenz mit 59,4 an (laut RKI).